Polizeipräsident Alexander Dierselhuis aus Duisburg in Neuss Was gegen Clan-Kriminalität und Rocker hilft

Er steht für eine Blitzkarriere, die in Polizei und Justiz ihres Gleichen sucht: Alexander Dierselhuis (40) aus Neuss. Als Staatsanwalt in Düsseldorf machte er sich im Kampf gegen Organisierte Kriminalität, Clan-Kriminelle und kriminelle Rocker-Banden einen Namen, 2019 wurde er in Oberhausen jüngster Polizeipräsident in NRW aller Zeiten, 2022 wechselte er in gleicher Position nach Duisburg. Warum er dafür ausgewählt wurde, machte damals NRW-Innenminister Herbert Reul sehr deutlich: „Der sitzt nicht im Anzug in der Zentrale, der ist mittendrin, wenn die Razzia läuft.“