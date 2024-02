Neue Ausstellung in Neuss Im Schloss geht es um „Entfaltung“

Und dann sind da noch amorphe Gebilde, die an Grashügel erinnern mögen. Einen Hinweis auf das dafür verwendete Material gibt ein dahinterliegendes Bild: Die Künstlerin hat dokumentiert, wie sie in Plastiktüten ihren Markteinkauf nach Hause gebracht hat – aus denen sie dann die Hügel entstehen ließ. „Wir wollen mit unserer Ausstellung immer zum Nachdenken und Hinterfragen anregen“, sagt die Kuratorin Beate Düsterberg. In „Entfaltung“ zeigt sie nun dank einer klugen Präsentation der Werke, wie die Arbeiten von drei verschiedenen Künstlern, die bislang noch nie zusammengekommen sind, miteinander harmonieren und sich ergänzen. Nicht selten lohnt dabei ein langer Blick auf die verschiedenen Arbeiten, um sie in all ihren Facetten wahrnehmen zu können – einzige Voraussetzung: Man muss dafür in Bewegung bleiben.