Wissenschaftsschiff in Neuss Was es auf der MS Experimenta zu entdecken gibt

Es ist so ähnlich wie ein Museum auf Rädern, nur, dass es schwimmt: Das Schiff „MS Experimenta“ hat für sechs Tage seinen Anker am Neusser Hafen gelegt. An verschiedenen Stationen können Kinder und Jugendliche alles rund um die Naturwissenschaften lernen und erleben: Zum Beispiel wie eine Solaranlage funktioniert, wie man sparsam mit Kraftstoff umgeht oder auch was man beim Mikroskopieren beachten sollte.