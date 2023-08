Neuss als Trainingsstandort? Was eine Eishockey-WM die Stadt kosten würde

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 wird in Deutschland stattfinden – und wirft bereits jetzt auch in Neuss ihre Schatten voraus. Austragungsort ist nämlich auch die Nachbarstadt Düsseldorf. Die CDU hatte zuletzt einen Vorstoß gestartet, um zu erfahren, ob die Eissporthalle in Neuss während der WM in rund vier Jahren als Trainingsstandort dienen könnte. Die Stadt solle demnach gegenüber dem deutschen Eishockey-Bund ihr grundsätzliches Interesse signalisieren. Bei den Planungen sollen die Vereine, die die Halle nutzen, mit einbezogen werden. Zudem könnten Teilnehmer-Mannschaften in der Quirinusstadt gastieren – davon sollen Hotelgewerbe und Gastronomie profitieren. Allerdings: Neuss als Trainingsstandort wäre mit einer achtwöchigen Verlängerung der Eissportsaison verbunden – und somit auch mit erhöhten Kosten.