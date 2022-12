David Zülow aus Neuss in ARD-Themenwoche Eine Seilschaft als Sinnbild der Gesellschaft

Herr Zülow, wenn man auf das Tagesgeschehen blickt, hat man das Gefühl, unsere Gesellschaft driftet immer weiter auseinander und dass der Sinn für Gemeinschaft schwindet. Sie haben in diesem Jahr für die ARD-Themenwoche „Wir gesucht – was hält uns zusammen?“ an einem TV-Experiment teilgenommen, bei dem sehr unterschiedliche Menschen innerhalb einer Woche zu einem Team zusammenfinden mussten, das einen 4000 Meter hohen Berg in der Schweiz besteigt. Wie sind Ihre Erfahrungen?