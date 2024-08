Fitness im Freien Was die Sportbox in Uedesheim zu bieten hat

Die Sportbox ist für alle ab 14 Jahren zu jeder Zeit kostenfrei zugänglich. Mit dem Smartphone lässt sich die Sportbox einfach bedienen. Hierfür registrieren sich Sportfans vorher bei der App „SportBox app and move“. Über die Kartenfunktion kann man sehen, welche Sportboxen sich in der Nähe befinden und wann sie verfügbar sind. Nutzer wählen ein 60-minütiges Zeitfenster aus, zu der sie die Geräte ausleihen möchten. Dann kann es schon mit dem Training losgehen. Sobald die Reservierzeit beginnt, lässt sich die Box mit einem roten Knopf in der App öffnen. Der erste Versuch scheitert. Wichtig ist, dass das Bluetooth angeschaltet ist und man sich in der Nähe der Sportbox aufhält, um sie einwandfrei bedienen zu können.