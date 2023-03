Weiterführende Schulen in Neuss Abweiser und Aufstocker

Dei nlektuela nlheazmdAelne elgnei mde lsssasuuhSuchc am noteragDsn ovr ndu geezin ncha enHiabddrlts llnseatrg,Du dsas eid ucSlhne, os ,hrtöcilw tetnehdegeswi tseiitlsbria dn.si Eni Pmorelb elsetl brea frü eid ihcsettsdä lcwhiulngelacgskuuntpnnS ads blöcrzfsiiehche yGamismnu egMnbrriae ar.d sesDne ihhraelcnezlnüSn mptfrhus,c ewi eid eletlkua iStisktta „lhcSeu in hnleZ“a b,gtlee esti zhne neahJr huaezn tkucolrh.ininie enectErnspdh rehm lezäPt smütnes an onkulmname hclSune trolevgnaeh newe,rd so ldrtadnie.Hb