Besuch auf dem Arbeitsschiff „Neuss“ : Was der Rhein zu Tage fördert

Der angehende Binnenschiffer Florian Schroeder gehört seit zwei Jahren mit zum Team. Foto: Christian Kandzorra

Neuss Frachtluken, Boote, Bomben, Autos – und ab und zu eine Leiche: Die Männer vom Arbeitsschiff „Neuss“ über bemerkenswerte Funde.

Der Rhein birgt viele Geheimnisse. Ab und zu tauchen welche auf: Vor zwei Wochen etwa mehrere schwere Frachtluken, die ein Schiff im Sturm verloren hatte. „Wenn so große Teile in die Fahrrinne ragen, können sie für andere Schiffe schnell zur Gefahr werden. Die fahren sich schnell ein Leck in den Bug“, sagt Josef Zimmermann. Der 59-Jährige ist Wasserbaumeister bei der Außenstelle Neuss des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Köln, das zahlreiche Rheinkilometer in Schuss hält. Die Mitarbeiter der Außenstelle Neuss kümmern sich um 42 Kilometer – von Zons bis Wittlaer-Bockum an der Stadtgrenze zu Duisburg.

Der Wasserbaumeister Josef Zimmermann zählt zu den „alten Hasen“. Foto: Christian Kandzorra

Die schweren Frachtluken sind oberhalb der Südbrücke bei Hamm in Ufernähe aufgetaucht – durch das Niedrigwasser waren sie gut zu sehen. „Die Luken waren relativ einfach zu bergen. Wir konnten sie vom Land aus aus dem Wasser ziehen“, erzählt Zimmermann. Für den Meerbuscher sind die Luken „kleine Fische“, nicht wirklich etwas Besonderes. Er hat mit seinem Team wahrlich schon Spektakuläreres geborgen: gesunkene Boote, Überreste einer Ponton-Brücke, ein Flak-Geschütz aus dem Zweiten Weltkrieg, Bomben – und Autos, mit und ohne Fahrer. Ein bizarrer Fund: Anfang der 2000er Jahre zog er mit seinen Kollegen einen seit Jahren vermissten Wagen aus dem Wasser, inklusive zwischenzeitlich skelettiertem Fahrer und dessen Hund.

Festgefahren: Dieses Boot ist vor einigen Jahren auf Grund gelaufen. Auch in solchen Fällen rücken die Fachleute an. Foto: Christian Kandzorra

Damals herrschte Niedrigwasser auf dem Rhein, das Dach des Fahrzeugs schaute bei Reisholz aus dem Wasser. Niedrig ist der Wasserstand auch in diesen Tagen: Mit einem Pegel von 83 Zentimetern und 2,36 Metern Tiefe in der Fahrrinne ist der Wasserstand derzeit sehr niedrig, genau 43 Zentimeter vom Rekord-Tief 2003 entfernt. Damals war ein Pegel von nur 40 Zentimetern gemessen worden. Laut Zimmermann datiert der höchste, jemals gemessene Pegel aus dem Jahr 1926: Beim Hochwasser auf dem Rhein betrug er 11,10 Meter. 1995 ist ein ähnlicher Pegel gemessen worden: 10,32 Meter. Der Mittelwasserstand liege ungefähr bei 3,20 Metern. „Meistens kommen Dinge bei Niedrigwasser zum Vorschein. Manches wird aber auch bei Hochwasser an die Ufer gespült“, sagt der Wasserbaumeister, der sich noch gut an den Fund des Autowracks mit Fahrer erinnern kann. Damals war auch die Kriminalpolizei im Einsatz, um das Auto genau unter die Lupe zu nehmen. „Weshalb der Wagen im Rhein gelandet ist, weiß ich nicht“, sagt Zimmermann.

Info Schiffer sorgen für Sicherheit auf dem Rhein Ziel Die Außenstelle Neuss des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Köln sorgt für die „Sicherheit und Leichtigkeit“ des Schiffsverkehrs auf dem Rhein, insbesondere in der Fahrrinne.

Aufgaben Die Außenstelle ist zuständig für 42 Flusskilometer mit 160 Strombauwerken – Buhnen mit Radarbaken, die auch vom Bewuchs freigehalten werden müssen.



Ein anderer Einsatz, an den er sich noch gut erinnert: Die Bergung eines bei Kaiserswerth explodierten Tankschiffes. Davon hat der 59-Jährige viele Fotos, ebenso von einer ganzen Reihe auf Grund gelaufener Fracht- und Freizeitschiffe. Im April 1997 musste das Team vom Arbeitsschiff „Neuss“ ein Jahre zuvor gesunkenes Sportschiff im Hafen bergen – ein gespenstischer Anblick. „Ein anderes Mal haben wir ein ganzes Flak-Geschütz aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem Wasser gezogen“, nennt Josef Zimmermann einen weiteren Fund. Wie es in den Fluss gelangen konnte, kann sich der erfahrene Wasserbaumeister nicht erklären. „Vielleicht wurde es nach dem Krieg im Rhein versenkt.“ Relikte aus dem Krieg tauchen auch Jahrzehnte später noch auf: Befestigungsanker einer Ponton-Brücke bei Oberkassel etwa zieren heute einen Teich auf dem Gelände des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes an der Neusser Stadtgrenze.

Vor zwei Wochen bargen die Rheinschiffer diese schweren Frachtluken, die ein Schiff im Sturm verloren hatte. Die Gefahr in der Fahrrinne ist gebannt. Foto: Christian Kandzorra