Organisiert von Fördervereinen Was bei Gang durch den Advent geboten wird

Alle Jahre wieder lädt die Musikschule an den vier Adventswochenenden zu einem besonderen Gang durch den Advent. Der erste Stopp ist am Sonntag, 3. Dezember, im Studio des Rheinischen Landestheaters. Um 11 Uhr präsentiert dort das Theaterensemble besinnliche Texte. Dazu ertönen kammermusikalisch-jazzige Töne der Musikschule mit Phil´s Flying Axes und Wood´n Brass. Organisiert wird die Veranstaltung von der Musikschule, dem Landestheater und den Fördervereinen beider Institutionen. Platzkartenreservierung über die Theaterkasse des RLT. Der Eintritt ist frei. Am zweiten Advent geht es weiter: Dann liest Petra Kuhles um 15 Uhr im Foyer des Romaneums vor. Musikalisch begleitet wird sie von dem Ensemble der Musikschule. Es ist ine Veranstaltung der Fördervereine der Alten Post und der Musikschule. Der Eintritt ist frei. Am dritten Advent erklingen um 15 Uhr weihnachtliche Töne in der Stadtbibliothek. Kurze Weihnachtsgeschichten werden von der Dezernentin Ursula Platen und Gewinnern des Vorlesewettbewerbs vorgelesen. Diese Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen den Fördervereinen der Stadtbibliothek Neuss und Musikschule Neuss.