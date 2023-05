Offene Ateliers im Rhein-Kreis Neuss Künstler zeigen ihren Arbeitsplatz

Doch auch außerhalb des Atelierhauses bieten viele Neusser Künstler einen Blick „hinter die Kulissen“: Seit der ersten Auflage von Arbeitsplatz Kunst ist so etwa Regina Bender dabei, anfangs hat sie die Besuchenden in ihr Malzimmer eingeladen, in diesem Jahr öffnet sie die Türe zur Werkstatt des 2021 verstorbenen Grafikers Rolf Geissler, dessen Lebensgefährtin sie war. In den vergangenen Monaten hat sie begonnen, auch die Schubladen der Werkstatt zu öffnen und den Reichtum, den der Künstler hinterlassen hat, zu sichten. „Man sieht, dass in der Werkstatt etwas passiert“, sagt sie. Geisslers Nachlass wird dort ebenso zu sehen sein, wie auch ihre eigenen Zeichnungen: „Ich freue mich auf alle, die vorbei kommen, auf den Austausch und gemeinsame Erinnerungen, aber auch auf diejenigen, die bislang noch nie in der Werkstatt waren“, sagt die Künstlerin. Besonders schön sei es auch, wenn einige der Werke, die Rolf Geissler geschaffen hat, noch die Möglichkeit haben, in die Welt hinaus zu gehen. In der Weingartstraße 46 trifft derweil Daalej Jin einige Vorbereitungen: Sie ist zum ersten Mal dabei: In ihren Bildobjekten in abstrakter Form arbeitet sie unter anderem mit Lichtfiltern und freut sich, Interessierten ihren Arbeitsplatz und ihre Werke in einem nicht klinischen Ausstellungskontext zu zeigen. „Sie können dort auch Dinge entdecken, die mich selbst inspiriert haben“, erklärt die Künstlerin. Es sind genau solche Details, die den Charme der Atelierbesuche ausmachen.