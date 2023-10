Further Hof Von der Kultkneipe zur guten Stube der Nordstadt

Tagsüber gibt es den offenen Jugendtreff, Sprachkurse, Yoga, Sozialberatung oder einen Kinderleseclub. Abends oder am Wochenende dröhnen die Boxen bei Rock- oder Punkkonzerten, wie etwa am vergangenen Freitag. Der Further Hof ist eine Legende in Neuss. Das ehemalige Hotel an der Further Straße 110 hat eine äußerst wechselvolle Geschichte hinter sich. Seit 2018 betreibt die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Neuss den Further Hof als Stadtteilzentrum. Aber Konzertbühne, Jugendtreff und Sozialberatungsstelle – wie passt das zusammen? Wie schafft die AWO diesen Spagat?