Augustinus-Hospiz Neuss Weihnachten auch im letzten Zuhause

Die kommen sie dann im Hospiz besuchen. Sie habe eine Stieftochter, die gerade Mama geworden ist, erklärt die 70-Jährige, und einen großen Bekanntenkreis. Ein Neffe allerdings wohnt in Österreich, sodass sie ihn leider nicht so häufig sehen kann. „Da ich von Anfang an ganz offen mit meiner Krankheit umgegangen bin, hat glücklicherweise niemand Berührungsängste“, erklärt sie ihren Weg, mit dem Krebs klar zu kommen. So oft es geht, besucht Ingrid Essers zudem ihre zehn Jahre ältere Schwester. Das kann sie zu Fuß erledigen, denn ihr Schwesterherz lebt in einer Seniorenwohnung ganz in der Nähe.