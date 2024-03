Rücksichtnahme auf wild lebende Tiere Stadt Neuss mahnt Hundehalter

Die Stadt erinnert daher an die generelle Leinenpflicht. Die gilt im gesamten öffentlichen Raum der Stadt, also in Grün- und Parkanlagen, auf Straßen, öffentlichen Plätzen und in öffentlichen Gebäuden – auch wenn dort mit wild lebenden Tieren naturgemäß nicht zu rechnen ist. Eine Anleinpflicht besteht besonders in Naturschutzgebieten, in denen Zwei- und Vierbeinern auch das Verlassen der Wege verboten ist. Verstöße werden nach dem Naturschutzgesetz mit Geldbußen geahndet. Kein Leinenzwang besteht in Wäldern und Feldfluren außerhalb von Naturschutzgebieten sofern die Hunde auf den Wegen bleiben.