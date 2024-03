Confiserie in Neuss Warum „Hussel“ aktuell geschlossen ist

Neuss · Die Filiale der Confiserie „Hussel“ an der Niederstraße in Neuss ist aktuell dicht – allerdings nur vorübergehend. Was sind die Gründe?

05.03.2024 , 04:50 Uhr

Hinter den Schaufenstern von „Hussel“ ist es mittlerweile dunkel. Foto: Simon Janßen