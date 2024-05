Gefäßchirugie in Neuss Neue Praxis mit VIP-Lounge und Konzertflügel eröffnet

Das besondere an der Gefäßpraxis: die sogenannte VIP-Lounge. Der großzügige Raum mit Blick durch bodentiefe Fenster auf das Quirinus Münster ist nicht nur mit Sofa, Kaffeebar und kalten Getränken ausgestattet, sondern auch einem Kamin und Flügel. Dort werden Patienten-Gespräche geführt, aber der Praxisinhaber, der zehn Instrumente spielt und als Profimusiker bereits Konzerte in aller Welt gegeben hat, plant in diesen Räumlichkeiten auch Konzerte, Events, wissenschaftliche Fortbildungen, Patientenabende oder Kunstausstellungen. „Ich möchte, dass die Patienten sich in meiner Praxis wohlfühlen und dazu gehört für mich nicht nur Diagnostik, Therapie und Behandlung auf höchstem medizinischem Niveau, sondern auch ein ansprechendes und einladendes Ambiente“, erklärt Sabetian.