Restaurant „Mylan“ Der vietnamesische Geheimtipp in Neuss

Die vietnamesische Küche besticht durch ihre Vielfalt: Fischsauce, Garnelenpaste, Sojasauce, Reis, frische Kräuter und aromatische Gewürze, Früchte sowie vielerlei Gemüsesorten gehören zu den Zutaten, die in der Küche nicht fehlen dürfen. Zu den bekanntesten Speisen zählt das Nationalgericht Pho, eine traditionelle Nudelsuppe bestehend aus Reisnudeln, Gemüse und Fleisch sowie einer würzigen Brühe. Dass die vietnamesische Küche aber noch viel mehr zu bieten hat, wissen Lan und Toan Nguyen Thanh. Seit 2021 betreiben sie das Restaurant „Mylan“ an der Kölner Straße, zuvor waren sie zehn Jahre in der Neusser Nordstadt zu finden. Die Inhaber und ihr Angebot sind aber auch schon über die Grenzen der Quirinusstadt bekannt. Was macht dieses kleine, abgelegene Lokal so beliebt?