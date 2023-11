Paukenschlag im Neusser Rathaus Warum die Stadt ihren Bau-Chef entlässt

Unter dem Dach der Neusser Bau- und Immobilienmanagement GmbH (NBI) brodelt es kräftig. Sorgenkind der städtischen Holding ist die Gebäudemanagement und Service GmbH (GMNS), die in diesem Jahr nur knapp die Hälfte von den Zielen erreichen wird, die Michael Assenmacher als Sprecher der Geschäftsführung formuliert hatte. Für Montag sind sowohl die GMNS-Mitarbeiter als auch die Mitarbeiter des Neusser Bauvereins, dem Schwesterunternehmen unter dem Dach der NBI, ab 14 Uhr in den Alten Ratssaal zu einer Personalversammlung eingeladen. Dort wird, so heißt es in der Einladung, „die strategische Neuausrichtung“ vorgestellt.