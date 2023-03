Größte Fraktion in Neuss CDU begründet Enthaltung zum Etatplan der Stadt

Im Dezember hatte die CDU – genau wie die „Fraktion jetzt“ und kleinere Gruppierungen im Rat – den Haushaltsplan des Kämmerers noch rundweg abgelehnt. Weil dieser damit insgesamt durchzufallen drohte, wurde der Ratsbeschluss vertagt. In den so gewonnenen Wochen sollte die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung nach Wegen suchen, um das Millionendefizit zu senken. Weil die CDU diesen Weg mitging, hoffte man namentlich in der SPD, dass sie den Etat am Ende auch mittragen würde. Aber zu einem Ja reicht es nicht. „Wir werden aber auch nicht mit Nein stimmen“, sagt Schümann. Denn die Stadt brauche einen Etat, um aus den Restriktionen der vorläufigen Haushaltsführung herauszukommen.