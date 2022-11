Sanierung in Neuss : Warum das Rathaus eingerüstet ist

Sanierung in Neuss

Neuss Ungewohnter Anblick im Herzen der Stadt: Das gesamte Haupthaus und die angrenzenden Gebäudeteile des Rathauses sind derzeit eingerüstet. Die für die Sanierungsmaßnahmen zuständige Gebäudemanagement Neuss Service GmbH (GMNS) hat jetzt erklärt, was genau am und mit dem Rathaus passieren soll.

Teilweise weisen das Dach und andere Bereiche irreparable Schäden auf und es fehlt vor allem die kostensparende und umweltfreundliche Energieeffizienz. Daher wird das Gebäude derzeit einer energetischen Sanierung unterzogen. Die Maßnahmen werden bis in den Sommer 2023 dauern, so dass das Rathaus spätestens zum Schützenfest wieder im alten Glanz und ohne Baugerüst erscheinen wird.

Zunächst wird das Schieferdach des Rathausgebäudes komplett saniert. Aufgrund der irreparablen Schäden an der Schiefereindeckung erfolgt deren komplette Erneuerung. In dem Zuge wird das in Teilbereichen marode Holztragwerk des Daches kontrolliert und ausgetauscht. Ebenfalls erneuert wird das Entwässerungssystem. Die Natursteinbalustrade und der Uhrenturm werden saniert. Die Uhren, inklusiv Zifferblätter, Zeiger und Stahlgestelle werden generalüberholt.