Gutachter im Neusser Hafen unterwegs Land lässt Löschboot untersuchen

Das Land interessiert sich – auf einmal – wieder für das Feuerlöschboot „Alfons Frings“ der Stadt. Sieben Mal hatte Ordnungsdezernent Holger Lachmann in den vergangenen Jahren das Innenministerium angeschrieben, um auf eine Klärung zu drängen. Lange erfolglos. Nun gab es immerhin einen Behördentermin. Dabei ging es aber nicht mehr um die Standortfrage, Kostenpflichtiger Inhalt denn die ist seit Mitte Mai geklärt. Neuss ist demnach demnächst nicht mehr Heimathafen für ein Löschboot der Rheinflottille. Zu klären war nur noch, was nötig ist, um die „Frings“ flott zu halten, bis ein neues Löschboot fertig ist, das dann aber in Köln stationiert wird.