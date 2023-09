Zum Tag des Butterbrots in Neuss Warum die Scheibe Brot ein treuer Begleiter ist

Neuss · Am 29. September wird der Welttag des Butterbrotes gefeiert: In seiner klassischen Form weckt es bei den Neussern einige Erinnerungen – und bei Lonnes und Leusch am Münsterplatz ist die Stulle mit der Zeit gegangen.

26.09.2023, 16:06 Uhr

So kann ein modernes Butterbrot auch aussehen: Heike Leusch präsentiert eine der Stullen, die es bei Lonnes und Leusch am Münsterplatz zu bestellen gibt. Foto: Wolfgang Walter

Das Butterbrot weckt Erinnerungen. Das hat die Bäckerin Anke Klein erst kürzlich erlebt: Für einen Unternehmensausflug wollte eine Firma in der Uedesheimer Handwerksbäckerei belegte Brötchen bestellen. Doch dann kamen die ersten Bedenken auf, ob die Brötchen auch nach dem Transport den ganzen Tag frisch bleiben. „Warum nehmen Sie nicht Butterbrote?“, habe die Bäckerin daraufhin gefragt. Gesagt getan: Einige Messerstriche später waren die Brote geschmiert und mit Wurst und Käse belegt. Als die Bäckerin die Kunden nach dem Firmenevent wieder traf, seien sie regelrecht begeistert gewesen. „Die Butterbrote waren ein Highlight“, erzählt Anke Klein, „einige sollen sogar gesagt haben, dass es schmeckt wie früher bei Mama.“