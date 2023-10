Machtkampf um Parteivorsitz in der CDU Neuss Warum Jan-Philipp Büchler als CDU-Parteichef hinschmeißt

Nach zwei Jahren Amtszeit verzichtet der Neusser CDU-Vorsitzende Jan-Philipp Büchler überraschend auf eine erneute Kandidatur. Gegenkandidat Axel Stucke aus der Riege seiner Stellvertreter ist, Stand jetzt, der einzige Bewerber, wenn die Mitglieder am 30. Oktober ihren Parteichef wählen. Büchlers Erklärung wirft zumindest aus der Sicht von außen viele Fragen auf: „Ein Gespräch im Nachgang zur Parteivorstandssitzung hat mir klargemacht, dass ein aus meiner Sicht entscheidender Schulterschluss auch nach einer erfolgreichen Wahl meiner Person nicht erfolgen würde.“ Büchler sah sich bei der Parteivorstandssitzung am 16. Oktober offensichtlich nicht nur von der Tatsache überrascht, dass ihm sein Stellvertreter das Amt streitig machen will. Der Moment, an dem Büchler klar wurde, dass er als Parteivorsitzender der CDU in Neuss keine Zukunft mehr hat, kam im Nachklang zum offiziellen Teil der Sitzung. Das „Gespräch“, von dem Büchler spricht, muss mehr als deutlich gewesen sein, wenn der Parteivorsitzende daraus den Schluss zieht, seine längst angekündigte Kandidatur für eine zweite Amtszeit zurückzuziehen.