Projekt „Zukunftskonzept Kirchenraum“ Aus Umbau der Neusser Barbara-Kirche wird vorerst nichts

Seit 2019 arbeitet der Kirchenvorstand an dem Umbauprojekt und beteiligte sich erfolgreich an dem Wettbewerb „Zukunftskonzept Kirchenraum“, den die Landesinitiative „Stadt.Bau.Kultur“ gestartet hatte. St. Barbara gehörte am Ende zu acht ausgewählten Vorhaben aus ganz NRW, die zunächst bei der Erstellung eines neuen Nutzungskonzeptes begleitet wurden. Für kirchliche Zwecke, so das Ergebnis, sollte eine Kapelle verbleiben, daneben sollten Büro- und Gruppenräume, ein von der Katholischen Jugendagentur Düsseldorf betreuter Jugendtreff und ein Veranstaltungssaal entstehen. Denkmalschutzfragen und Fragen der Statik seien bereits geprüft worden, sagt Thomas Kaumanns, der die Bewerbung an dem Landesprojekt angestoßen hatte. Auch zu Finanzpartnern gab es schon Kontakt. Weiter aber geht es vorerst nicht.