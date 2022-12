Bilanz in Neuss Warntag zeigt Schwächen im Sirenen-Konzept

Die Feuerwehr Neuss hat eine erste Bilanz des Warntags gezogen. Dabei hatten am Donnerstag zwischen 11 und 11.45 Uhr die Sirenen in Neuss geheult, zudem wurde „Cell Broadcast“ erstmals flächendeckend getestet. Es handelt sich dabei um eine Warnnachricht, die direkt auf das Handy geschickt wird und dieses laut schrillen lässt. Feuerwehrsprecher Christian Franke betont, dass man bei der Auswertung des Warntags auf Unterstützung der Neusser angewiesen ist. Daher wurde unter www.feuerwehr-neuss.de/feedback-bundesweiter-warntag ein Formular freigeschaltet, über das die Erfahrungen des Warntags gemeldet und benotet werden können. „Für uns ist dies wichtig, um zum Beispiel zu sehen, wie das Sirenen-Konzept in der Stadt funktioniert und wo möglicherweise noch Verbesserungsbedarf besteht“, erklärt Franke.