Schützenwesen in Neuss : Walter Sklomeit wird König in Rosellen

Walter Sklomeit wird König in Rosellen

Schützenwesen in Neuss

Pure Freude: Walter Sklomeit an der Seite seiner Frau Lisa. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rosellen Rosellen hat einen neuen König für das kommende Jahr: Nachfolger von Sebastian Krings wird Walter Sklomeit.

Der 66-Jährige setzte sich beim Vogelschuss am Montagabend gegen einen Mitbewerber durch. Königin wird seine Ehefrau Lisa (72). Sklomeit ist bereits zum zweiten Mal Schützenkönig. Erstmals war er es im Jahr 1978. Seit 1969 ist der Rentner, der ein halbes Jahr in Deutschland und ein halbes Jahr in Amerika lebt, Mitglied der „Schwarzen Husaren“.