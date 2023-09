Einrichtung in Neuss Waldkindergarten in Rosellerheide ist jetzt „Faire Kita“

Jan Scherzer, Nicole Götz und Vesna Kurlemann freuen sich gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen, dass ihr Einsatz nun mit der Auszeichnung als „Faire Kita“ belohnt wird. Nicole Götz, die als Erzieherin insbesondere mit den Vorschulkindern thematisch arbeitet, berichtet: „Nachhaltigkeit ist bei uns schon lange ein Thema. So haben wir uns vor zwei Jahren mit Müllvermeidung und Mülltrennung beschäftigt und im letzten Jahr mit Kakaoanbau und fairem Handel.“ Mit Hilfe der „Fairen Kiste“ des Rhein-Kreises lernten die Mädchen und Jungen unter anderem, wo Kakao herkommt, was faire Bezahlung bedeutet und wie Kinder in anderen Ländern leben. Dazu bastelten sie Kakaobäume und Plakate und präsentierten diese beim Frühlingsfest in einer Ausstellung in ihrem Bauwagen. Im aktuellen Kindergartenjahr geht es erneut um Fairen Handel. Bananen oder Baumwolle sollen dabei in den Fokus genommen werden. Auch im Alltag setzt das Team auf Nachhaltigkeit und kauft zum Beispiel Kaffee, Tee und Bananen aus Fairem Handel ein. Zudem helfen die 20 Waldkindergarten-Kids helfen einer Imkerin dabei, ein Bienenvolk am Mühlenbusch zu versorgen.