Durch das Jröne Meerke in Neuss : Auf einen winterlichen Naturspaziergang

„Im Winter verändert sich vieles innerhalb von kurzer Zeit“, verrät die Neusser Waldbadenexpertin Birgit Haude. Wenn sie durch das Jröne Meerke geht, nimmt sie ihre Umgebung mit allen Sinnen auf. Foto: Saskia Karbowiak

Neuss Wer derzeit in Parks oder Wäldern unterwegs ist, kann jeden Tag etwas Neues entdecken: Denn die Pflanzen bereiten sich auf den Frühling vor. Waldbadenexpertin Birgit Haude verrät, auf was es sich zu achten lohnt.

Frische Luft, tolle Ausblicke in der Natur oder ein langer Spaziergang mit der Familie oder mit Freunden. Viele Menschen behaupten wohl zurecht, dass die Natur eine beruhigende und entspannende Wirkung hat. Eine interessante Alternative zum Spazierengehen ist das sogenannte Waldbaden, bei dem die Natur viel bewusster und stärker wahrgenommen wird. Birgit Haude bietet Kurse zum Waldbaden an und zeigt ihren Teilnehmern dabei, wie vielseitig, spannend und interessant die Natur sein kann.

Wenn sie durch das Jröne Meerke im Neusser Norden geht, betrachtet sie Bäume, Pflanzen und sogar den Waldboden genauer, schreitet durch das Laub und achtet auf Geräusche aus der Natur. „Die Natur hat so viel zu bieten“, sagt Haude. „Man muss sie nur bewusst wahrnehmen.“ Selbst an grauen und verregneten Wintertagen kann man in der Natur und durch das Waldbaden viel entdecken. „Im Winter verändert sich vieles innerhalb von kurzer Zeit. Es entstehen zum Beispiel Knospen und Blüten. Man kann jeden Tag etwas Neues entdecken.“ Geht man beispielsweise an einem Strauch vorbei, der trist und spröde wirkt, wundert man sich beim nächsten Vorbeigehen sehr, wenn plötzlich Knospen oder gar Blüten zu sehen sind. „So etwas ist klassisch beim Winter. Nimmt man so etwas bewusst wahr, kann man recht schnell und einfach Veränderungen in der Natur im Winter erkennen.“

Info Entspannen im Winterwald Achtsamkeit Das Waldbaden bezeichnet einen Aufenthalt in der Natur, bei dem die bewusste Wahrnehmung der Natur im Fokus steht. Entspannung Waldbaden dient zum Entspannen und zu Schöpfung neuer Lebensenergie.

Auch das Hören ist beim Waldbaden sehr wichtig. „Es ist sehr einfach, die Natur einfach nur zu hören. Im Winter hört man oft, wie der Regen auf die Blättern, den Boden und das Laub prasselt, wie der Wind durch die Bäume fegt und wie die Vögel trotz des grauen Wetters munter zwitschern.“ Wer es etwas detaillierter mag, kann sich die Strukturen in der Natur genauer anschauen. „Das ist gerade im Winter gut möglich, da man die Form eines Baumes durch die fehlenden Blätter viel besser beobachten kann. Auch Tiere kann man so viel besser sehen. Wer mag, kann sich außerdem die Baumrinde anschauen und prüfen, ob sie irgendwelche Besonderheiten aufweist.“ Da der Winter nicht so farbenfroh wie die anderen Jahreszeiten ist, kommt es dort primär auf die Formen anstelle von Farben an. Gerade aus künstlerischer Perspektive kann man den Winter beim Waldbaden gut betrachten. „Man kann sich sehr gut auf die Suche nach Kunstformen machen, möglich sind beispielsweise Verzweigungen oder Muster. An dieser Stelle ist aber auch ein bisschen Kreativität gefragt.“

Zudem steht der Winter für einen Neuanfang, also für die Vorbereitungen auf den kommenden Frühling. „An dieser Stelle tritt oft die Frage auf, was denn genau auf einen Neuanfang hindeutet. Das können zum Beispiel Knospen sein, oder eine wachsende Pflanze. Es gibt viele Sachen in der Natur, die darauf verweisen.“ Wer sich nach mehr Abwechslung beim Waldbaden sehnt, sollte verschiedene Untergründe ausprobieren. „Asphalt fühlt sich natürlich ganz anders an als ein mit Laub bedeckter Boden“, verrät die Natur- und Entspannungsexpertin.