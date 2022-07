Miss-Wahl in Neuss : „Hübsch sein, ist noch lange nicht alles“

Neuss Soraya Kohlmann aus Leipzig wurde im Neusser Holiday Inn Hotel zur Miss Universe Germany gekürt und wird damit Deutschland bei der Miss-Universe-Wahl vertreten.

In Neuss stellten sich 13 Frauen den Fragen der vierköpfigen Jury, die auch nur aus Frauen bestand. Das hält Organisatorin Natalie Ackermann, die in Büderich aufgewachsen ist und deren Vater heute noch in Grevenbroich lebt, auch für sehr wichtig. Denn: „Frauen bewerten anders.“ Und mit einem Vorurteil räumt sie auch auf: „Hübsch sein, ist noch lange nicht alles.“ Es käme auch darauf an, wie die Frauen sich ausdrücken, welche Meinung sie zu bestimmten Themen vertreten.