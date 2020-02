Karnevalsausschuss Neuss : Wagenbaurichtfest macht Lust auf den Kappessonntagszug

Neuss Noch ein bisschen Feinschliff, dann sind alle Wagen für den Kappessonntagszug durch Neuss fertig. Die Karnevalisten gewährten jetzt schon einmal einige Blicke auf ihre Wagen.

Wie sich beim Wagenbaurichtfest am Samstag zeigte, haben viele Wagenbauer das diesjährige Motto „Wir sind alle Nüsser“ auf eigene Art umgesetzt. So die Edelreserve mit Pappnasen in allen Nationalitätsfarben; Müllekolk hat Stück für Stück Heimat als Puzzleteile gemalt; Grün-Weiss-Gelb den Regenbogen als Motiv für die Vielfältigkeit aller Nationen gewählt. Blau-Rot-Gold zeigt vom Hamtor bis zum Obertor schunkelnde Neusser Wahrzeichen unter dem Motto „Viele Tore, viele Nationen, ein Neuss“. Die Blauen Funken weisen mit einer Riesen-Champagnerflasche auf 6x11 Jahre hin; deren Senatoren reisen im Riesenakkordeon an. Das Prinzenpaar kommt standesgemäß in der Kutsche; das Präsidium reist in der großen Narrenkappe an.