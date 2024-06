Verhaftung in Neuss Waffen und Drogen in Wohnung gefunden

Die Polizei wurde am Montagmittag zu einem Mehrfamilienhaus auf der Straße „Neumarkt“ in der Neusser Innenstadt gerufen. Zwischen einem 33-jährigen Mann und seiner Lebensgefährtin war es zu einer Auseinandersetzung gekommen, woraufhin die Frau die Polizei verständigte. Die Beamten erhielten dann im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme Hinweise darauf, dass sich Waffen und Drogen in der Wohnung befinden sollen.