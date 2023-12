Sanierung am Reckberg in Neuss Der Turm der Römer ist jetzt schöner

Zwischendurch mussten die Bauarbeiten immer wieder stoppen. Nach einem biologischen Gutachten im Landschaftsschutzgebiet hatte man herausgefunden, dass sich in dem schönen Landschaftsschutzgebiet am Reckberg im Turm die Schleiereule eingenistet hatte. „Sie gehört zu den gefährdeten Tierarten in Deutschland. Sobald sie sich in einem Gebäude befindet, muss man sehr vorsichtig sein. Hätten wir von außen gestrichen, während sie innen brütet, hätte sie dies wahrscheinlich gestört. Aus diesem Grund haben wir die Arbeiten immer mal wieder pausieren müssen", so Till Lodemann weiter. Auch wenn die Schleiereule sich nicht im Turm befindet und ausgezogen ist, darf der Turm von der Öffentlichkeit aktuell nicht betreten, sondern nur von außen bewundert werden. „Aktuell führt schon eine Laufstrecke am Turm vorbei. Ein schöner Radweg, um verschiedene Punkte zu erreichen, ist auch noch geplant", erklärt die LVR-Dezernentin für landschaftliche Kulturpflege, Corinna Franz, die sich von Beginn an mit an der Projektumsetzung beteiligte. Sie hat es sich mit zur Aufgabe gemacht, den Wachturm zu pflegen und dafür Sorge zu tragen, dass er sichtbar gemacht wird. „Wenn man einmal Weltkulturerbe ist, dann bleibt man es für immer. Über diese Verantwortung müssen wir uns bewusst sein. So viele Jahre haben wir jetzt daran gearbeitet und sind wirklich stolz auf das Ergebnis".