Feierliche Übergabe mit Themenabend in Neuss Raubkunstbild kehrt ins Museum zurück

Am Montag, 22. April, soll eine feierliche Übergabe mit den Erben stattfinden. Und weil das Thema rund um die Herkunftsforschung (Provenienz) eines Bildes sehr komplex ist, lädt das Museum im Anschluss zu einem Themenabend rund um die Provenienzforschung ein. Um 18 Uhr wird es nach Grußworten von Museumsleiterin Uta Husmeier-Schirlitz und Kulturdezernentin Ursula Platen im Gartensaal Impulsvorträge und Gesprächsrunden geben. Die Geschichte des Gemäldes wird Nathalie Neumann, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Mainz, erläutern, ehe Jan-Mathis Holstein, Geschäftsführer einer Erbenermittlung, über „Genealogie und Provenienzforschung“ spricht und Rechtsanwältin Corinne Hershkovitch unter dem Titel „Einstehen für die Erinnerung“ referiert. Im Anschluss gibt es eine Gesprächsrunde zwischen Deutschlandfunk-Chefreporter Stefan Koldehoff, Museumsdirektorin Uta Husmeier-Schirlitz sowie Stephanie Tasch, Fachbereichsleiterin Förderung der Kulturstiftung der Länder, und Jasmin Hartmann, Koordinationsstellenleiterin für Provenienzforschung in Nordrhein-Westfalen. Der Eintritt und die Teilnahme an dem Abend ist kostenfrei. Anmeldung auf der Website des Museums oder an der Museumskasse unter der Rufnummer 02131/90 41 41.