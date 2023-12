VR-Bank in Neuss Mit Gittern und Panzer-Rollos gegen Automatensprenger

Besondere Problematiken erfordern besondere Schmutz-Maßnahmen. Diese Taktik verfolgt die VR-Bank offenbar in ihren beiden jüngst wiedereröffneten Standorten in Neuss. Sowohl auf den Automaten im „Würfel“ an der Hochstadenstraße in Hoisten als auch auf die Filiale an der Martinstraße in Holzheim hatte es zuletzt Sprengstoff-Attacken gegeben. Nun sind beide wieder in Betrieb genommen worden – mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen.