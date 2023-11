Nach Automatensprengung in Neuss VR-Bank in Holzheim wiedereröffnet

An der Martinstraße war es im März zur ersten Automaten-Sprengung des Jahres in Neuss gekommen. Um kurz nach 2 Uhr wurden Anwohner damals durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Nach Zeugenaussagen sollen mindestens zwei Personen an der Tat beteiligt gewesen sein, die anschließend in einem schwarzen 7er BMW in Richtung A46 (Heinsberg) geflüchtet seien. Der Vorraum der Filiale wurde durch die Sprengung stark beschädigt. Ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden drei vor der Bank geparkte Pkw.