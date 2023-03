Volitieren lernen auf Gut Neuenberg Feriencamp auf dem Reiterhof Gut Neuenberg

Vorsichtig führt Nina Heidelberg den Wallach M.B. Fellino an der Longe in die Reithalle am Neuenberger Hof in Rosellerheide. Die 17-Jährige ist Jugendtrainerin bei der SG Neukirchen/Hülchrath, die ihren Standort für die Abteilung Voltigieren in der Reitanlage am Mühlenbusch in Neuss hat, und wird in den Osterferien, gemeinsam mit zwei weiteren jungen „Kolleginnen“ wieder einen Osterferienkursus Voltigieren anbieten. „Wir machen das, ebenso wie unsere regelmäßige Trainertätigkeit, ehrenamtlich – einfach weil es uns Spaß macht,“ so die Schülerin eines Berufskollegs, die gerade in der Ausbildung zur Gymnastiklehrerin steckt.