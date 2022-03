Vorverkauf beginnt im April : Stunker laden zum Neusser Sommernachts-Stunk

Neuss Auch im Jahr 2022 gibt es wieder Stunk. Aber diesmal ganz anders: Nach der Absage zur Karnevalszeit planen die Neusser und Düsseldorfer Stunker nämlich einen „Sommernachts-Stunk“ im Globe. Der Vorverkauf startet im April.

Der soll direkt im Anschluss an das Shakespeare-Festival im Neusser Globe Theater stattfinden stattfinden und zwar an den beiden Wochenenden vom 17. bis 26. Juni. Das alternative Karnevalsteam besucht die Rennbahn, um den Beweis anzutreten, dass Sommer , Stippefott und Shakespeare durchaus zusammenpassen. Und ganz nebenbei beweisen sie, dass der Vorfahr von William Shakespeare ein Rheinländer war und eigentlich Wilhelm Altbier hieß. Die Veranstalter versprechen eine kabarettistisch-musikalische Show mit komödiantischem Hintergrund und vielen aktuellen Highlights. Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr, doch bereits ab 19 Uhr können die ersten Besucher eintreffen. Die Zeit zum Einlass werde mit einigen Überraschungen vor der Show und dem gastromischen Angebot der Wunderbar ab 19 Uhr im Außenbereich auf dem Festival-Gelände verkürzt. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 4. April, um 16.04 Uhr – ausschließlich auf www.stunk.net. Der Kartenpreis variiert je nach Kategorie zwischen 22 und 44 Euro.

Es ist nicht das erste Mal, dass es eine Alternative zum klassischen Stunk zur Karnevalszeit gibt: Coronabedingt hat sich die Kabarettshow zur Karnevalszeit bereits zweimal neu erfunden: So gab es 2020 die Streamingshow „HomeStunking“ und im vergangenen Jahr „Stunk im Zelt.“ Dass nun ein „Sommernachtsstunk“ stattfindet, wollten die Stunker ursprünglich mit einer Videobotschaft am Kappessonntag veröffentlichen: Doch aufgrund des Kriegsausbruchs in der Ukraine haben sie darauf verzichtet. „Natürlich hat auch das Stunk-Team ein mulmiges Gefühl dabei, während des Krieges in der Ukraine Werbung für seine Kabarettshow, freut sich aber schon auf sein treues Publikum und darauf, mit politischer Satire gegen diesen ganzen Wahnsinn anzustunken“, heißt es in einer Mitteilung.