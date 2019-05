Frühlingskonzert im Zeughaus Neuss : Kammerorchester spielt Meister-Serenaden

Neuss Der Vorverkauf für das Frühlingskonzert am 26. Mai im Zeughaus hat begonnen.

Passend zu seiner bevorstehenden Russlandreise präsentiert das Kammerorchester unter der Leitung seines Dirigenten Joachim Neugart auch die Serenade in C von Peter Iljitsch Tschaikowsky. Die Serenade für Streicher ist ein ungewöhnlich optimistisches Werk. Der sonst häufig von Selbstzweifeln und Depressionen heimgesuchte Tschaikowsky schrieb ein Stück, in dem alle vier Sätze und Themen in strahlendem Dur stehen. Er experimentierte darin mit Formen und Strukturen und schuf Bezüge zwischen der russischen Musiksprache mit ihren Anleihen aus den Volksliedern und der vornehmen Serenadenmusik des 18. Jahrhunderts, alles konzipiert als eine Hommage an Mozart.