Im Zeughaus Neuss : Vorverkauf für das „Rhein Gin Festival“ gestartet

Neuss Neuss Marketing veranstaltet im Mai kommenden Jahres bereits zum dritten Mal gemeinsam mit der „rauchbar“ das „Rhein Gin Festival“ im Neusser Zeughaus.

Karten gibt es im Internet unter www.rheinginfestival.de oder in der Tourist Information, Büchel 6, Neusser Rathausarkaden, und in der „rauchbar“ an der Neustraße. Erstmals können auch Karten für die Aftershow-Party im Vorverkauf auf der Homepage erworben werden. „Der Samstag ist bereits gut gebucht“, sagt Lars Faßbender von Neuss Marketing. Bereits in den Vorjahren hatte sich der Samstag als äußerst beliebt bei den Besuchern des Festivals erwiesen. Worauf die Veranstalter hinweisen: Im Ticketpreis ist lediglich der Eintritt zur Veranstaltung enthalten. Getränke und Speisen sind kostenpflichtig.