China-Tag in Neuss : Feier zum Jahr des Tigers

Neuss Pandemiebedingt nur mit einer Vortragsveranstaltung veranstaltet die Stadt am Samstag zum fünften Mal anlässlich des chinesischen Frühlingsfestes einen China-Tag.

Für Milliarden Menschen, die ihr Leben am Mondkalender ausrichten, ist heute „Silvester“ und morgen Neujahr , denn am 1. Februar 2022 beginnt für sie das Jahr des Tigers. In China und weiteren asiatischen Staaten ist es das wichtigste (Familien-)Fest im Jahreszyklus und umfasst 16 Feiertage.

Dieses auch Frühlingsfest genannte Ereignis greift die Stadt Neuss nun bereits zum fünften Mal auf, um mit einem China-Tag einen Blick auf die aufstrebende Macht in Fernost zu ermöglichen, die ab Donnerstag (4.) in ihrer Hauptstadt Beijing Gastgeber der Olympischen Winterspiele sein wird. Einen Tag später, am Samstag (5.), beschränkt sich der China-Tag von der Pandemie diktiert auf eine Vortragsveranstaltung im Romaneum, zu der die Volkshochschule (VHS) in Kooperation mit der städtischen Wirtschaftsförderung und der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Neuss (DCGN) eingeladen hat.