Kommunalwahl 2025 in Neuss Vorstellungsrunde der CDU-Bewerber für das Bürgermeisteramt

Die Neusser CDU wird am Mittwoch, 4. September, offiziell ihren Bürgermeisterkandidaten benennen. Zur Vorbereitung dieser Aufstellungsversammlung gibt es am Mittwoch, 14. August, ein erstes „Kandidatengrillen“, das sich allerdings (noch) nicht sehr spektakulär ausmacht. Kostenpflichtiger Inhalt Denn seit der Stadtverbands-Vositzende Axel Stucke mit Unterstützung des gesamten Parteivorstandes unmittelbar vor den Sommerferien seine Bereitschaft zur Kandidatur angemeldet hat, hat sich noch kein anderer Bewerber zu erkennen gegeben. Das könnte sich einerseits bis Mittwoch noch ändern, andererseits wäre es etwaigen Interessenten noch in der Aufstellungsversammlung selbst möglich, ihren Hut in den Ring zu werfen. Eines steht aber fest: Jan Philipp Büchler, bei der Kommunalwahl 2020 CDU-Bewerber für das Amt im Rathaus, wird kein zweites Mal Bürgermeister Reiner Breuer herausfordern. Büchler hatte sich seinerzeit gegen fünf Mitbewerber durchsetzen müssen, die sich in mehreren Veranstaltungen quer durch alle Ortsteile einer Diskussion vorstellen mussten. Seinerzeit machte die hohe Bewerberzahl deutlich, dass viele in der CDU Breuers ersten Wahlerfolg für eine Art Betriebsunfall hielten und er zu schlagen ist. Und was sagt der sich anbahnende Alleingang Stuckes aus? Die Vorstellungsrunde beginnt um 19 Uhr im Gare du Neuss. Fragen an den (oder die?) Bewerber sind ausdrücklich erwünscht.