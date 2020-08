Atelierausstellung in Neuss : Kunst mit Coronavirus

Das Virus wartet schon: Beim Böllern wird es in die Luft geschossen. Foto: Helga Bittner

Neuss Auch wenn das Schützenfest nicht stattfindet – auf seine traditonelle, vorschützenfestliche Atelier-Ausstellung will der Grafiker Rolf Geissler nicht verzichten. Aber auch in seinen Arbeiten ist das Coronavirus allgegenwärtig.

Vor Überraschungen ist man bei Rolf Geissler nie sicher: Der Grafiker hat eine Schwäche für Sport, genauer: für Snooker. Für manchen mag das Spiel an Billardtischen kein „richtiger“ Sport sein, aber Geissler genießt ihn. Meistens zu Haus auf dem heimischen Sofa, sagt er und lacht, aber schon so viele Jahre. Seit der Zeit, als Snooker noch Billard hieß. „Ich hatte sogar mal den Traum, mit 60 nach Belgien auszuwandern, um da den Kunststoß zu lernen“, erzählt er, und ganz der Fachmann erklärt er auch, was damit gemeint ist: Belgien sei das Billard-Land schlechthin und der Kunststoß einer, „der über drei Bande geht“.

Da war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis dieses Leidenschaft auch in das grafische Werk einfloss. Die aktuelle Atelierausstellung zeigt, dass es nun so weit ist. Zeichnungen und Grafiken von Spielertypen hat Geissler gemacht, da gibt es den fetten Sumo-Snooker ebenso wie den mit einem karierten Rock bekleideten Scottish Snooker. Die ersten Zeichnungen stammen noch aus Vor-Corona-Zeit, doch in dem Maße, wie das Virus immer präsenter wurde, schlich es sich auch ins Werk des Grafikers ein. So versteckt es sich unter einem Billardtisch oder strahlt wie eine Sonne auf die Spieler.

Rolf Geisslers Humor kennt kaum Grenzen: Die Zeichnung findet sich auch auf der Einladung wieder. Foto: Helga Bittner

Info Ausstellung am Wochenende Ausstellung „Die Schau unter der Überschrift „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“ ist am Samstag und und am Sonntag (22. und 23. August) zu sehen. Samstag ist sie von 15 bis 20 Uhr geöffnet, Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Für Besucher des Ateliers an der Büttger Straße 3 gelten die üblichen Corona-Regeln. Kontakt Rolf Geissler ist auch per Telefon unter 02131 278312 zu erreichen.

Zeichnungen dieser Art sind ebenso vertreten wie jene, die Geissler 2019 mit einem Seemannslied im Kopf gemacht hat. Viele von ihnen noch ohne Virus, aber schon damals war der Text des Songs „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“ die Leitidee für das grafische Werk des Künstlers. Dass genau dieser Titel so gut in dieser Zeit ohne Schützenfest in Neuss und dem Leben mit dem Covid-19 passt, ist Geissler erst später klar geworden. Als sich die Dinge rund um das Virus gewissermaßen überschlugen.

Ellbogen-Check der besonderen Art zur Begrüßung. Foto: Helga Bittner

Und so lassen sich die Zeichnungen gut in die Zeit vor und mit Corona einordnen. Denn kaum eine der seit April dieses Jahres entstandenen sind ohne das Virus, das oft wie eine Kanonenkugel, wie eine kleine Bombe, daherkommt.

Unterm Billardtisch versteckt sich das Virus. Foto: Helga Bittner

Dass die traditionell vorschützenfestliche Ausstellung von Geissler nicht ohne den ironischen Blick auf die Quirinusstadt auskommt, ist nicht verwunderlich. Und so wartet neben der Böllerkanone zur Eröffnung des Schützenfestes eben ein kleiner Haufen von Virus-Kugeln, trägt ein Sappeur eine eben solche, werden Schützen beim Laufen durch eine Fußkugel in Virusform gehindert, hauen sich zwei Männer mal eben die Ellbogen zur Begrüßung ins Gesicht.