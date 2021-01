Raum- und Lichtkonzept Neuss : Der Vorplatz der Alten Post wird umgestaltet

Neuss Das Raum- und Lichtkonzept der Stadt bezieht auch die Alte Post ein. Gerade wird der Vorplatz umgestaltet. Denkbar sind dort auch Veranstaltungen.

Die Projektleiterin des Innenstadtstärkungsprogramms beschreibt damit, was konkret vor der Eingangstür des Kulturforums geschieht. Die markante Platane wird neu eingefasst mit Sichtbetonelementen, die zugleich als Sitzbank dienen können. Der Grünstreifen an der Südwestfassade wird von Sträuchern und anderem unerwünschten Aufwuchs befreit. Damit wird einerseits die Fassade freigestellt und andererseits Platz für Fahrradstellplätze und zwei behindertengerechte Stellplätze hergestellt.

Die beiden bereits installierten acht Meter hohen Lichtsäulen kommen damit bald noch besser zur Geltung. Sie beleuchten den Platz und die Fassade der Alten Post, zusätzlich können darüber Muster auf den Boden projiziert werden, um eine besondere Atmosphäre zu erzeugen und beispielsweise auf Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Die Büsten in den Nischen an der Nordost- und Südwestseite werden durch kleine Spots beleuchtet und so in Szene gesetzt. Eine indirekte Beleuchtung mit Lichtbändern setzt Akzente entlang der Treppenstufen vor dem Haupteingang.