Kulturfestival in Neuss Vorbereitungen für Shakespeare-Festival gehen in den Endspurt

Auch die Livebands, die nun statt nur am Start- und Endwochenende an allen vier Wochenenden spielen, sollen für eine lockere und gemütliche Atmosphäre im Freien sorgen. „Falls es dann doch mal regnet, haben wir hier ein Zelt aufgebaut. Das ist auch für die Einführungen und Nachbesprechungen gedacht“, erklärt Maja Delinić und weist auf ein Zelt neben der Außenbar. Auch zwei große Türme bestrahlen in den Abendstunden wieder den Platz vor dem Globe. Sie bieten neben Licht auch eine Fläche für die mittlerweile schon charakteristischen Illustrationen und Symbole des Neusser Shakespeare-Festivals. Totenköpfe mit Kronen, Schwerter und Geister zieren in diesem Jahr die Türme und sollen gleichzeitig als große Leuchtfiguren im Innen- und Außenbereich Pull-Faktoren für Selfie-Fans sein. „Die Leute machen hier sehr gerne Bilder zur Erinnerung und für Instagram“, erzählt Delinić. Besonders ein großes, von einem Schwert durchstoßenes Herz lädt zu einzigartigen Fotos ein. „Man kann schon merken, dass das Fieber bei allen, die hier arbeiten, steigt. Wenn man hier hinkommt, gibt es nur diesen grauen Platz und wenn man erahnen kann, wie es demnächst aussehen wird und die Eröffnung näher rückt, werden alle aufgeregt und nervös“, erzählt die künstlerische Leiterin.