Kommende Aktionen in Neuss Vorbereitungen auf Europawahl

Bevor am Sonntag, 9. Mai, zum zehnten Mal das europäische Parlament gewählt wird, gibt es in Neuss einige Veranstaltungen, die auf die Wahl hinweisen. So steht die Wahl etwa im Mittelpunkt des Europatags am Mittwoch, 8. Mai, zu dem der Rhein-Kreis Neuss gemeinsam mit den Europaschulen im Rhein-Kreis einlädt. Von 10 bis 18 Uhr können sich InteresAb 10 Uhr gibt es ein Bühnenprogramm mit Chor und Bläsern des Marie-Curie-Gymnasiums Neuss und des Gymnasiums Korschenbroich. Andreas Christ vom Team „Europe Direct“ der Europäischen Kommission und Kreiskulturdezernent Tillmann Lonnes gehen auf die Frage ein, welche Vorteile Europa bietet und was die Europäische Einigung für den Rhein-Kreis Neuss bedeutet. Und am Montag, 13. Mai, wird im Ratssaal der Stadt Neuss von 17 bis 18.30 Uhr die Europawahl in Zusammenarbeit mit der Inklusionsbeauftragen, Mirjam Lenzen, sowie der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung im Rhein-Kreis Neuss (kokobe) erklärt. Ein Wahllokal wird nachgestellt und sowohl die Stimmabgabe im Wahllokal als auch die bei einer Briefwahl erläutert.