Neuss leistet Hilfe Vorbereitung auf neue Flüchtlinge

Insgesamt 1538 Vertriebene aus der Ukraine sind bislang in Neuss aufgenommen worden. Die meisten davon kamen in Privatunterkünften unter – doch eben nicht alle. Nun bereitet sich die Stadt darauf vor, erneut 400 bis 500 Geflüchtete aufzunehmen, wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt. Diese Prognose sei allerdings von Unsicherheit geprägt, „da weder der Verlauf des Krieges in der Ukraine noch die Schätzungen des Landes zur Asylentwicklung eine sichere Planung zulassen“, so die Stadt.