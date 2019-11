Kostenpflichtiger Inhalt: Wurzeln in Neuss : Warum Wolfram Kons vor dem RTL-Spendenmarathon das Cornelius-Kapellchen besucht

Alle Jahre wieder pilgert Moderator Wolfram Kons zum St. Cornelius-Kapellchen in Selikum. Foto: MG RTL D.

Neuss Seit 1996 moderiert der Neusser Wolfram Kons den RTL-Spendenmarathon. Am Donnerstag zum 24. Mal. Zu seiner Vorbereitung gehört auch, dass er im Selikumer Cornelius-Kapellchen eine Kerze anzündet. So auch in diesem Jahr – zum 24. Mal.