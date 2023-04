Stadtgeschichte in Neuss Als in Neuss das erste Bundesverdienstkreuz verliehen wurde

Jutta Zülow hat es, aber auch Roland Kehl oder Andreas Werhahn. Zuletzt erhielt es Klaus-Karl Kaster, aber das erste Bundesverdienstkreuz, das an einen Einwohner der Stadt Neuss verliehen wurde, wurde vor genau 70 Jahren Matthias Kreuels vom damaligen Oberbürgermeister Alfons Frings ans Revers geheftet. Das Stadtarchiv erinnert jetzt an diesen Jahrestag, der auch ein Ereignis in der jüngeren Stadtgeschichte markiert. Und Allessandro Peduto, der stellvertretende Sprecher von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, hat ihn zum Anlass genommen, um auf Bitte der NGZ einmal nachzurechnen. „Seit April 1953“, so sein Ergebnis, „ist der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an 590 Personen mit Wohnsitz in Neuss verliehen worden.“