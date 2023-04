Rosa kocht Grün Von Instagram zum veganen Kochbuch

„Veganismus ist kein Verzicht“ so Rosas These, die den Beweis dafür nicht nur in den sozialen Medien antritt, sondern nun in den sechs Kapiteln ihres Buches als „Next Level Comfort Food“ vorstellt: Raus aus den Federn, Süppchen & Salätchen oder Großartige Kleinigkeiten werden dort neben klassischen Hauptgerichten und Desserts „serviert“. Besonders wichtig war ihr das Kapitel „Picknick-Party“, denn sie ist gerne draußen im Grünen und liebt es, sich mit befreundeten Personen einfach auf einer Wiese niederzulassen und zu essen. Zudem verrät sie in den „8 Geschmacksnerven-Tricks“ ihre Must Haves in der Küche zu denen helle Misopaste oder geräuchertes Paprikapulver gehören.