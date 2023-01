Landestheater in Neuss Von Familien, die dem Tod geweiht sind

Seit mehr als 400 Jahren gibt es „Hamlet“ von William Shakespeare. 1623 erschien das Drama erstmals in der berühmten Folioausgabe, vor dieser Zeit sollen mindestens zwei Versionen entstanden sein, von denen die zweite, von 1604/5, deutlich länger gewesen ist. Schon für die Folioausgabe wurde von den Herausgebern die Einteilung in „Comedies, Histories and Tragedies“ genutzt. Und „Hamlet“ wurde eindeutig den Tragödien zugewiesen. Dass dieses Drama – nicht zuletzt aufgrund der bisherigen Aufführungspraxis im In- und Ausland – zu den beliebtesten des Elisabethaners gehört, ist längst unzweifelhaft. Auch im RLT kann man daran nicht vorbeigehen, und so hat Intendantin Caroline Stolz selbst bei diesem Schwergewicht der Theaterliteratur Regie geführt.