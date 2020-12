Pfarrer Sebastian Appelfeller aus Neuss : Von der Sehnsucht nach Sinndeutung

Pfarrer Sebastian Appelfeller in der Kreuzkirche. (Archivfoto) Foto: Andreas Woitschützke

Neuss „Sagen Sie mal Herr Pfarrer, irgendwas Gutes muss Corona doch für uns haben, oder?” Nicht das erste Mal, dass Pfarrer Sebastian Appelfeller diese Frage hört. Doch vor Weihnachten klingt die Frage für ihn nachdrücklicher und voller Sehnsucht. Sehnsucht nach Sinndeutung. Ein Gastbeitrag.

Von Sebastian Appelfeller

„Sagen Sie mal Herr Pfarrer, irgendwas Gutes muss Corona doch für uns haben, oder?” Nicht das erste Mal, dass mich jemand in diesem Jahr fragte. Aber in Vorbereitung auf das Weihnachtsfest 2020 klang die Nachfrage nachdrücklicher: Irgendwas muss es doch für sich haben, was wir gerade erleben. In der Nachfrage schwang jede Menge Sehnsucht mit. Sehnsucht nach Sinndeutung. Sinndeutung für all das, was wir gerade miteinander erleben, nicht nur in den letzten Wochen bei der Vorbereitung auf ein ungewöhnliches Weihnachtsfest. Sondern auch Sinndeutung für all die verpassten Gelegenheiten im vergangenen Jahr. Ausgefallene Abschlussfeiern, die Schützenfeste in unseren Orten und unserer Heimatstadt, einsam verbrachte Geburtstage, aber auch für die viel zu vielen einsamen Stunden in unseren Alten- und Pflegeheimen.

Da liegt die Hoffnung ja nahe, Weihnachten 2020 mögen wir eine Antwort auf all diese Fragen finden. Immerhin war und ist Weihnachten seit langem das Fest der Gewissheit. Und das längst nicht nur für Menschen, die religiös sind. Weihnachten ist das Fest, an dem wir wissen, was ist. Wo und wie wir zu Hause sind. Wer da ist und wer nicht, wie wir feiern und was wir essen. Selbst da, wo uns an Weihnachten mal etwas fehlt, wenn wir etwa Menschen vermissen, die wir verloren haben, Beziehungen, die wir aufgeben mussten, selbst da haben wir Gewissheit über das, was uns wichtig ist.

Doch so sehr ich der Sehnsucht Raum geben möchte, nämlich in all dem, was wir gerade miteinander erleben, einen größeren Sinn zu sehen, so sehr sehe ich in der Weihnachtsgeschichte eine große Mahnung. Nämlich das Mühsame, vielleicht auch das Dunkle dieser Zeit nicht zu verklären. Denn jede Sinndeutung, die die Sorgen unserer Zeit zu Gunsten eines höheren Ziels verzweckt, muss zynisch klingen in den Ohren aller derer, die gerade einen hohen Preis bezahlen. Weihnachten jedenfalls kann ich mir nicht als ein Fest vorstellen, in dem Jugendliche endlich mal den Wert ihrer eigenen Familie erleben, weil sie ihre Freunde nicht mehr besuchen dürfen. Genauso wenig kann ich mir Weihnachten als das Fest vorstellen, in dem all diejenigen, die von den Weihnachtsmärkten und den Weihnachtsgeschäften in unseren Städten leben, endlich an die Grenzen des Konsums stoßen. Weihnachten ist nicht das Fest, an dem wir den tiefen pädagogischen Sinn von Corona entdecken und endlich als Gesellschaft zur Vernunft gebracht werden.

Vielmehr erzählt die Weihnachtsgeschichte von Menschen, die in aller Not miteinander unterwegs sind. Maria und Josef auf der Suche nach einem einfachen Platz für die Nacht, an dem Maria ihr Kind zur Welt bringen kann. Die Hirten auf den Feldern, die vom täglichen Lohn nichts überbehalten können und die jeden Tag erneut hoffen müssen, dass sie über die Runden kommen. So auch die Weisen aus dem Osten: Wissenschaftler ihrer Zeit, die in der Geschichte zwischen den eigenen wissenschaftlichen Erwartungen und dem politischen Druck des Palastes aufgerieben werden.

Die biblische Erzählung steht typischerweise im Widerspruch zum festlichen Ablauf unserer Weihnachtsgottesdienste. In der Handlung der Bibel stehen persönliche und im Angesicht des Weltgeschehens unbedeutend wirkende Schicksale unverklärt und ehrlich. In unseren Gottesdiensten stellt die Kälte der Nacht oft nur die Bühne für das wärmende Feuer im Stall. Die Furcht der Hirten auf den Feldern allerhöchstens den Rahmen für das festliche „Hört der Engel helle Lieder”.

Vielleicht sollte also die Weihnachtsgeschichte 2020 Anlass sein, den Blick ehrlich auf all jene persönlichen Schicksale in unserer Stadt zu werfen, die in ganz ähnlicher Situation wie die Menschen in der Weihnachtsgeschichte mit ihren Nöten durch die Zeit ziehen. Den Blick auf Menschen, die in diesen Tagen alleine sind. Aus Sorge vor und um ihre Mitmenschen. Den Blick auf das Personal in Krankenhäusern und Altenheime, die ihr Leben in Gefahr bringen, um anderen ganz nahe zu sein. Den Blick auf Lehrerinnen und Lehrer, die jeden Tag erneut Kreativität beweisen müssen, ganz gleich wie müde sie auch nach diesem Jahr sein mögen, um die Kinder dieser Stadt zu erreichen. Den Blick auf die Schaustellerfamilien in unserer Stadt, die sich nach diesem Jahr um die Existenz im kommenden sorgen. Den Blick aber auch auf Menschen, die Verantwortung in der Gesellschaft tragen und jeden Tag Entscheidungen treffen müssen, die Wohl und Wehe vieler Menschen in dieser Stadt beeinflussen.

Die Weihnachtsgeschichte lehrt uns einen ehrlichen, unverklärten und vor allem einen unzynischen Blick auf die Sorgen all jener. Doch, und das ist die frohe Botschaft, die vom Weihnachtsfest ausgeht: Die Geschichte der Menschen, die zu Weihnachten unterwegs sind, sie bleibt nicht bei der Beschreibung ihres Schicksals stehen. Sie geht weiter, und zwar bis in einen kleinen Stall am Rande einer eher unbedeutenden Stadt irgendwo auf der Welt. Einer improvisierten Notunterkunft, für die Menschen, die nicht wissen, was morgen wird. Die auf so viele Fragen noch keine Antwort haben.

Dabei landen sie mitten in der Unsicherheit nachts in einem Unterstand. Und genau wie die besten Partys in der Küche stattfinden, findet von hieraus, wo sich sozusagen zufällig die Wege kreuzen, Gottes Segen in die Welt. Ob sie auf Abstand stehen mussten, ob das Jesuskind schon zur Maximalpersonenzahl gezählt wurde, oder ob bei einer baufälligen Hütte einfach die Durchlüftung gut genug war - das Fest, das wir zu Weihnachten feiern, hat jedenfalls seinen Anfang in diesem einfachen Stall. Alles war improvisiert. Kein Bett, keine Wiege. Die Menschen kamen aus der Dunkelheit und hatten große Sorgen. Weihnachten wurde nicht, weil es immer schon so war, sondern weil Gott in dieser ungewohnten, einfachen und sorgenvollen Situation Menschen begegnet ist. Wir feiern Weihnachten, damit auch wir uns sagen lassen: „Fürchtet Euch nicht. Gott ist bei Euch - auch in diesem Jahr.”